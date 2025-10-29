کاشتکاروں کوڈرل مشین سے گندم بوائی کی عملی تربیت
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) رانا محمد عارف نے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں چک نمبر 14 ڈبلیو بی اور موضع سلدیرا کا دورہ کیا۔۔۔
انہوں نے کاشتکاروں کو ڈرل مشین کے ذریعے گندم کی بوائی کے تکنیکی طریقہ کار پر عملی تربیت دی۔انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات، ڈائریکٹر جنرل زراعت کی ہدایات اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی نگرانی میں مہم بھرپور انداز سے جاری ہے ۔ ضلع بھر میں 4 لاکھ 52 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کا ہدف مقرر ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ مہم کے دوران آگاہی کنونشنز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ کاشتکار بہتر پیداوار حاصل کر سکیں۔دریں اثنا، ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ موسم ڈینگی کی افزائش کے لیے سازگار ہے ، تمام محکمے متحرک ہو کر کام کریں اور تمام ہاٹ سپاٹس کا مکمل کور یقینی بنائیں۔