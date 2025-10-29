صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاشتکاروں کوڈرل مشین سے گندم بوائی کی عملی تربیت

  • ملتان
کاشتکاروں کوڈرل مشین سے گندم بوائی کی عملی تربیت

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) رانا محمد عارف نے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں چک نمبر 14 ڈبلیو بی اور موضع سلدیرا کا دورہ کیا۔۔۔

انہوں نے کاشتکاروں کو ڈرل مشین کے ذریعے گندم کی بوائی کے تکنیکی طریقہ کار پر عملی تربیت دی۔انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات، ڈائریکٹر جنرل زراعت کی ہدایات اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی نگرانی میں مہم بھرپور انداز سے جاری ہے ۔ ضلع بھر میں 4 لاکھ 52 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کا ہدف مقرر ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ مہم کے دوران آگاہی کنونشنز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ کاشتکار بہتر پیداوار حاصل کر سکیں۔دریں اثنا، ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ موسم ڈینگی کی افزائش کے لیے سازگار ہے ، تمام محکمے متحرک ہو کر کام کریں اور تمام ہاٹ سپاٹس کا مکمل کور یقینی بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آسان خدمت مرکز، ایک چھت تلے ساری سہولیات،رندھاوا

کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران متبادل ٹریفک پلان جاری

سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد نمٹایا جائے، آئی جی

پی ٹی سی ایل اور جائیٹکس گلوبل کے مابین معاہدہ

فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر، 21امیدوار مدمقابل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر