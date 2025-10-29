وہاڑی میں بھی سیلاب متاثرین میں مالی امداد کی تقسیم کا آغاز
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین میں مالی امداد کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے خورشید انور اسٹیڈیم میں قائم کیمپ سائٹ کا دورہ کیا اور۔۔
انتظامات کا جائزہ لیا۔انہوں نے بحالی کارڈز کے ذریعے امدادی رقوم کی تقسیم کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ متاثرین کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سے ملاقات کی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے پر زور دیا۔سیلاب متاثرین نے بروقت امداد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ روزانہ 500 متاثرین کو امداد دی جا رہی ہے ، خواتین کے لیے الگ کاؤنٹرز، ٹرانسپورٹ، پینے کا پانی، چائے ، بسکٹ اور فروٹ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان، اے سی وہاڑی احسن ممتاز، ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم اور دیگر افسران موجود تھے ۔