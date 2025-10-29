وہاڑی، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح
کامسیٹس کیمپس تقریب ،طلبہ کے مشکل سوالات، ڈی ایس پی نے خطاب مختصر کردیاپولیس کے سابق لائسنس پروگرام پر فیس ہڑپ کرنے کا الزام، ہال تالیوں سے گونج اٹھا
وہاڑی (خبرنگار ) کامسیٹس یونیورسٹی وہاڑی کیمپس میں موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب کے دوران یونیورسٹی میڈیا کوآرڈینیٹر اور طلبہ نے پولیس کے ایسے پروگراموں کی قلعی کھول کر رکھ دی ۔ڈی ایس پی صدر وہاڑی رضوان خان نے خطاب کو مختصر کر گئے ۔میڈیا کوآرڈینیٹر اور طلبہ نے کہا پولیس نے اس سے قبل بھی طلبا و طالبات کے ڈرائیونگ لائسنس سکول کا افتتاح کیا تھا، 9 طالبات سے 5،5 ہزار روپے لینے کے بعد بند کر دیا گیا، فیس واپس کی گئی اور نہ ہی ٹریننگ دی گئی ۔پولیس عام شہری کوہیلمٹ نہ پہننے پر 2 ہزار روپے جرمانہ کرتی ہے جبکہ آج بھی موٹر سائیکل پر سوار 3 پولیس اہلکار بغیر ہیلمٹ پہنے یونیورسٹی آئے ہیں ،قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے جس پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا ،ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اس کی آن لائن آئی ڈی بلاک ہے جس کے لئے وہاڑی آفس بورے والا اور بوریوالا آفس وہاڑی بھیج دیتا ہے ۔ ڈی ایس پی صدر رضوان خان متعدد سوالات کو گول کرتے ہوئے موبائل پولیس سٹیشن وین کی طرف بڑھ گئے ۔ پولیس ترجمان کا دعویٰ ہے کہ جدید سہولتوں سے آراستہ اس یونٹ میں شہریوں کو پہلی مرتبہ ایف آئی آر کے اندراج، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا و تجدید، کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت پولیس خدمت مرکز کی تمام سہولتیں ایک ہی جگہ میسر ہوں گی۔