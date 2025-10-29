صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا آپریشن،33لاکھ مالیتی آتش بازی سامان برآمد،ملزم گرفتار

  • ملتان
کبوتر منڈی میں کارروائی،ملزم جاوید سے چائنہ پٹاخہ، آتشی انار، سٹک راڈ سمیت آتش گیر مادہ قبضے میں لے لیا،غیرقانونی دھندہ کسی صورت نہیں چلنے دینگے ،سی پی او

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ چہلیک نے کارروائی کرتے ہوئے 33 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا آتش بازی کا سامان برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران گلی پاپڑ والی، کپ بازار، کبوتر منڈی ملتان کے رہائشی جاوید سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد ہوا۔ایس پی کینٹ کائنات اظہر کی زیرِ نگرانی ایس ایچ او تھانہ چہلیک انصر عباس نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی جس کے دوران چائنہ پٹاخہ 82کارٹن، انار آتشی 4 کارٹن اور اسٹک راڈ 4 کارٹن قبضے میں لے لئے گئے ۔ پولیس نے ملزم جاوید کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔پولیس ترجمان کے مطابق ملزم مختلف تھانوں میں ریکارڈ یافتہ ہے اور آتش بازی کا غیر قانونی کاروبار کرتا تھا۔سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے کہا کہ آتش بازی نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ انسانی جانوں کے لئے بھی شدید خطرہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملتان پولیس مکمل پلاننگ کے تحت آتش بازی اور دیگر غیر قانونی کاروبار کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو ممکنہ حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

