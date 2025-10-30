صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کی سالگرہ،ستھرا پنجاب وہاڑی کے دفتر میں تقریب،کیک کاٹا گیا

  • ملتان
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر ستھرا پنجاب وہاڑی کے دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔۔

تقریب میں ڈسٹرکٹ منیجر آپریشن ستھرا پنجاب وہاڑی ارسلان حمید اور تحصیل منیجر وہاڑی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی راؤ خلیل احمد نے ورکرز کے ہمراہ کیک کاٹا ۔اس موقع پر شرکاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی درازیِ عمر، ملک کی ترقی، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی تقریب کے دوران ستھرا پنجاب کے ورکرز نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق صوبے کو صاف و شفاف بنانے کے مشن کو کامیابی سے جاری رکھیں گے ۔

 

