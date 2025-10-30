کسان کارڈ پر نقد رقم دینے پر کھادڈیلزر کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
کارڈ کا غلط استعمال روکنے کیلئے ڈیلروں کی چیکنگ ،ریکارڈ کی جانچ پڑتال شروع
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)حکومتِ پنجاب نے کسان کارڈ کے غلط استعمال اور کھاد کے بجائے رقم دینے والے ڈیلروں کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن اور مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ تفصیل کے مطابق پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کو کھاد سستے داموں اور بلاسود فراہم کرنے کیلئے کسان کارڈ جاری کیے تھے تاکہ فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو، تاہم گزشتہ گندم سیزن میں متعدد ڈیلروں نے کسان کارڈ پر کھاد دینے کے بجائے رقوم کی کٹوتی کر کے کاشتکاروں کو نقد رقم ادا کی جس سے کھاد کا مناسب استعمال نہ ہوسکا اور بعض علاقوں میں پیداوار میں کمی بھی دیکھی گئی۔ ذرائع کے مطابق کئی ڈیلروں نے اتنی کھاد حاصل ہی نہیں کی جتنے کارڈز کا اندراج ان کے اکاؤنٹس میں ظاہر ہوا۔ حکومت پنجاب نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ڈیلروں کی چیکنگ اور کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔