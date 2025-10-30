ٹیکنالوجی کالج میں نئے پروگرامز شروع کرنیکااعلان
ریجنل ڈائریکٹر ٹیوٹاکا دورہ، ے مختلف کلاسز اور لیبارٹریز کا معائنہ کیا
بورے والا(سٹی رپورٹر)گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی 507/ای بی بورے والا میں ریجنل ڈائریکٹر(ساؤتھ) ٹیوٹا ملتان انجینئر محمد اسد خان نے دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف کلاسز اور لیبارٹریز کا معائنہ کیا اور کالج کے اساتذہ و سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی۔اس موقع پر انجینئر محمد اسد خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن ’’ہنرمند پنجاب‘‘ کے تحت نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہنر سکھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو عملی تربیت فراہم کرنے کے لیے انٹرن شپ پروگرامز کے ذریعے انڈسٹری سے منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ وہ روزگار کے بہتر مواقع حاصل کر سکیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ کالج میں الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے ساتھ مزید ٹیکنالوجی پروگرامز بھی جلد متعارف کرائے جائیں گے تاکہ طلبہ کو زیادہ متنوع ہنر سیکھنے کے مواقع ملیں۔ آخر میں انہوں نے پوزیشن ہولڈر طالب علم شہزیل کو کامیابی پر مبارکباد دی اور یادگاری طور پر کالج کے احاطے میں پودا لگایا۔