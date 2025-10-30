تلیری باغ فلتھ ڈپو بن گیا، نایاب کھجوروں کا تحفظ خطرے میں
سبزی و فروٹ منڈی کے دکانداروں کی جانب سے گندگی پھینکنے کا سلسلہ جاری خانہ بدوشوں نے بستی قائم کرلی، عوامی حلقوں کا ڈپٹی کمشنر سے نوٹس کا مطالبہ
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )دو صدیوں پرانا منٹگمری المعروف تلیری باغ عدم توجہی کے باعث فلتھ ڈپو میں تبدیل،دنیا بھر میں منفرد حیثیت کی حامل کھجوروں کے باغ میں سبزی و فروٹ منڈی کے دکانداروں نے گندگی ڈالنا معمول بنالیا،باغ میں لگے نایاب درخت جانوروں کی خواراک بن گئے ،موئثر دیکھ بھال نہ ہونے پر خانہ بدوشوں نے بھی مستقل طور پر جھونپڑیاں بنا کر بستی آباد کرلی،جگہ جگہ گندے پانی کے جوہڑ اور گندگی سے نزدیکی آبادی مشکلات کا شکار،عوامی سماجی حلقوں کا ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔تفصیل کے مطابق مظفرگڑھ شہر میں واقع دو صدیوں پرانا منٹگمری المعروف تلیری باغ مبینہ طور پر ذمہ داروں کی عدم توجہ کے باعث کچرا ڈپو میں تبدیل ہوگیا۔دنیا بھر میں نایاب نسل کی کھجور کی پیداوار کا حامل مذکورہ باغ کی موثر دیکھ بھال نہ ہونے کیوجہ سے سبزی و فروٹ منڈی کے دکانداروں نے گندگی ڈالنا معمول بنا لیا جس کی وجہ سے منفرد حیثیت کا یہ باغ فلتھ ڈپو کا منظر پیش کررہا ہے ،لوگوں نے ان قیمتی درختوں کو اپنے جانوروں کی چارہ گاہ بنا کر درختوں کو اپنے جانوروں کی خوراک بنا لیا ہے ۔