خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق علما و مشائخ کانفرنس کا انعقاد

  • ملتان
خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق علما و مشائخ کانفرنس کا انعقاد

12 اضلاع کے آئمہ و خطبا، مذہبی رہنما اور پاپولیشن ویلفیئر افسروں کی شرکت منصوبہ بندی اسلامی اصولِ اعتدال ، انسانی فلاح سے ہم آہنگ عمل ،عمران نذیر

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے لاہور کے مقامی ہوٹل میں علما و مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔کانفرنس میں ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر وہاڑی غفران حسین چوپڑا سمیت علما، مشائخ اور سوشل انفلوئنسرز نے شرکت کی۔تقریب کے مہمانِ خصوصی وزیرِ صحت و آبادی پنجاب خواجہ عمران نذیر تھے ۔ اس موقع پر کیپٹن (ر) اورنگ زیب حیدر خان، ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر، ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی، ڈاکٹر طارق پیرزادہ، محمد افضل چودھری، سلمان الرشید اور ثانیہ مرزا نے بھی شرکت کی۔وزیرِ صحت و آبادی نے خطاب میں کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی اسلام کے اصولِ اعتدال اور انسانی فلاح سے ہم آہنگ عمل ہے ۔ حکومتِ پنجاب علما ئکے تعاون سے ماں اور بچے کی صحت کے لیے خاندانی بہبود کے پیغام کو عام کر رہی ہے ۔ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر کیپٹن (ر) اورنگ زیب حیدر خان نے کہا کہ مذہبی رہنماؤں کا کردار عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے نہایت اہم ہے ۔

 

