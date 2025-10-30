اراضی تنازع، مسلح افراد کا ہل چلاتے کسان پر ڈنڈوں سے تشدد
محمد عمر، محمد صدیق اور محمد طارق کے خلاف مقدمہ درج، مزید کارروائی جاری
کوٹ ادو (نامہ نگار) نواحی علاقے ایم ایل 146 میں زمین کے تنازع پر مسلح افراد نے کسان پر حملہ کردیا۔ وقاص انور نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے رقبے پر ٹریکٹر سے ہل چلا رہا تھا کہ محمد عمر، محمد صدیق اور محمد طارق مسلح سوٹوں کے ساتھ آگئے اور مجھ پر حملہ کردیا۔ملزمان نے ڈنڈوں اور سوٹوں سے شدید تشدد کیا جس سے میں زخمی ہوگیا۔ شور سن کر محمد بوٹا اور نذر حسین موقع پر پہنچے جنہوں نے میری جان بچائی۔ پولیس نے وقاص انور کی رپورٹ پر تینوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔