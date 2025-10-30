صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا کوٹ ادو کی نئی قیادت کا اعلان

  • ملتان
جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا کوٹ ادو کی نئی قیادت کا اعلان

جاوید اقبال اخوان امیرشہر مقرر،فلاحی سرگرمیوں کو دفروغ دینے کا عزم

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سید ذیشان اختر نے مشاورت کے بعد جماعت اسلامی کوٹ ادو شہر کی نئی قیادت کا اعلان کردیا۔امیر جنوبی پنجاب نے امیر ضلع فرقان آصف بزدار سے مشاورت کے بعد بقیہ تنظیمی سیشن 27 اکتوبر 2025 تا 30 نومبر 2026 کے لیے جاوید اقبال اخوان کو امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو شہر مقرر کیا۔تقرری کا اعلان جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر میں کیا گیا جس میں ضلعی قیادت، اراکینِ جماعت اور شہریوں نے شرکت کی۔سید ذیشان اختر نے کہا کہ جماعت اسلامی دیانت اور خدمت کے اصولوں پر کاربند ہے ۔جاوید اقبال اخوان نے عہد کیا کہ وہ عوامی مسائل اجاگر کرنے اور فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن