جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا کوٹ ادو کی نئی قیادت کا اعلان
جاوید اقبال اخوان امیرشہر مقرر،فلاحی سرگرمیوں کو دفروغ دینے کا عزم
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سید ذیشان اختر نے مشاورت کے بعد جماعت اسلامی کوٹ ادو شہر کی نئی قیادت کا اعلان کردیا۔امیر جنوبی پنجاب نے امیر ضلع فرقان آصف بزدار سے مشاورت کے بعد بقیہ تنظیمی سیشن 27 اکتوبر 2025 تا 30 نومبر 2026 کے لیے جاوید اقبال اخوان کو امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو شہر مقرر کیا۔تقرری کا اعلان جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر میں کیا گیا جس میں ضلعی قیادت، اراکینِ جماعت اور شہریوں نے شرکت کی۔سید ذیشان اختر نے کہا کہ جماعت اسلامی دیانت اور خدمت کے اصولوں پر کاربند ہے ۔جاوید اقبال اخوان نے عہد کیا کہ وہ عوامی مسائل اجاگر کرنے اور فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے ۔