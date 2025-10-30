جدید ٹیکنالوجی اپنا کر گندم کی فی ایکڑ پیداوارمیں اضافہ ممکن
ٹبہ سلطان پور میں سیمینارکا انعقاد، ماہرین زراعت کی کاشتکاروں کو عملی رہنمائی
میلسی(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)محکمہ زراعت اورمقامی کھاد کمپنی کے اشتراک سے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت ٹبہ سلطان پور میں ’’منافع بخش گندم کی کاشت‘‘کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت ڈائریکٹر زراعت (توسیع) ملتان ڈویژن چودھری شہزاد صابر نے کی۔چودھری شہزاد صابر نے اپنے خطاب میں کہا کہ جدید پیداواری ٹیکنالوجی اور بہتر زرعی طریقوں سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں نمایاں اضافہ ممکن ہے ۔ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی 40 کلوگرام مقرر کی ہے جس کا نفاذ نجی شعبے کے ذریعے بھی یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ ضلع وہاڑی میں گندم کی کاشت کا ہدف 4 لاکھ 52 ہزار ایکڑ رکھا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن اور نجی کمپنیاں کاشتکاروں کو معیاری بیج 5500 روپے فی 50 کلوگرام کے حساب سے فراہم کر رہی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع رانا محمد عارف نے کہا کہ جدید مشینری کے استعمال اور درست طریقہ کاشت سے گندم کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے ۔