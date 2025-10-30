نظریہ پاکستان کے مخالفین کا مقابلہ کرینگے ، حنیف جالندھری
مدارس کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی گئی تو پرامن تحریک چلائیں گے ، خطاب
ملتان (کرائم رپورٹر)جامعہ خیرالمدارس کے علمائے کرام کا نمائندہ اجتماع جامع مسجد خیرالمدارس میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے فضلاء اور دینی و علمی شخصیات نے شرکت کی۔ مولانا محمد حنیف جالندھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج امتِ مسلمہ کو سب سے بڑا چیلنج اسلامی تہذیب کے تحفظ کا درپیش ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں بلکہ چوکیدار ہیں، دین اور نظریۂ پاکستان کے دشمنوں سے مقابلہ دلیل و برہان کے ساتھ کیا جائے گا۔انہوں نے ملک میں جاری دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس امن، محبت، رواداری اور سلامتی کے پیامبر ہیں، اور ان کا شدت پسندی یا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں۔مولانا حنیف جالندھری نے کہا کہ اگر دینی مدارس کی آزادی و خودمختاری سلب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی پرامن مگر بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ خیرالمدارس کی دینی و علمی خدمات 98 برس پر محیط ہیں اور اس کے فضلاء دنیا بھر میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔انہوں نے اجتماع کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد فضلاء کا مادرِ علمی سے تعلق مضبوط کرنا، ان کی خدمات کا اعتراف، حالاتِ حاضرہ کے چیلنجز سے آگاہی، اور جامعہ کے صد سالہ اجتماع کی تیاری ہے ۔مولانا محمد ازہر نے کہا کہ قرآنِ کریم میں جو فرائضِ نبوت بیان ہوئے ہیں، انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے وہی فرائض علما کے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علما کا فرض ہے کہ وہ علمِ دین دوسروں تک پہنچائیں اور خیر کے ساتھ شر کا علم بھی رکھیں تاکہ بصیرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکے ۔