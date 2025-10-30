زرعی یونیورسٹی :ترکیہ کے قومی دن کی تقریب و ویبینار
پاکستان و ترکیہ کے ماہرین کا سیڈ سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی ملتان میں ترکیہ کے قومی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ ثقافتی تقریب اور ‘‘سیڈ وِد آؤٹ بارڈر’’ کے عنوان سے بین الاقوامی ویبینار منعقد ہوا۔ اس ویبینار میں پاکستان، ترکیہ اور دیگر ممالک کے ممتاز بیج ماہرین، نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ اور سیڈ کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی (تمغہ امتیاز) نے افتتاحی خطاب میں پاکستان کے سیڈ سیکٹر کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سیڈ انڈسٹری کی ترقی کے لئے سرکاری و نجی اداروں کا اشتراک ناگزیر ہے ۔ ترکیہ سیڈ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کنان یالواج نے ترکیہ کی بیج صنعت کی کامیابیوں اور بین الاقوامی تعاون پر بات کی، جبکہ اکارڈا کے ماہر ڈاکٹر محمد امتیاز نے خشک علاقوں میں پائیدار بیج نظام کے قیام پر تجربات شیئر کئے ۔میندروس سیڈ انڈسٹری ترکیہ کے جنرل منیجر نے یونیورسٹی کے ساتھ کپاس کی نئی اقسام پر مشترکہ ریسرچ کی پیشکش کی۔ اکدینیز یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فائق کانتار نے زرعی سرمایہ کاری اور پاک۔ترکیہ تعاون کے امکانات پر گفتگو کی۔ اختتامی کلمات میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے سیڈ سسٹم کی بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیا۔