ایم ڈی اے عمارت میں سہولیات فراہم کی جائیں،راشدا رشاد
ویڈیو کانفرنس سسٹم نصب، ڈے کیئر سنٹر بہتر بنایا جائے ، ڈائریکٹرجنرل
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے راشد ارشاد حسین نے ایم ڈی اے ہیڈ آفس، نیو ون ونڈو، ٹاؤن پلاننگ، اربن پلاننگ، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹیشن ڈائریکٹوریٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے صفائی ستھرائی، عملے کی حاضری اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی۔ اس موقع پر انہوں نے فوری احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کے تمام شعبہ جات میں نظم و ضبط اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے ۔ڈی جی ایم ڈی اے نے ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا وسیم کو ہدایت کی کہ نئی بلڈنگ کی پارکنگ میں لین مارکنگ مکمل کر کے اسے آپریشنل کیا جائے ۔ انہوں نے ریکارڈ روم کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام ریکارڈ کو باقاعدہ ترتیب دے کر نمبرنگ کی جائے ۔مزید برآں، راشد ارشاد حسین نے ایم ڈی اے کی نئی عمارت میں ویڈیو کانفرنس سسٹم نصب کرنے اور ڈے کیئر سنٹر میں تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دورے کے دوران انہوں نے ڈائریکٹر انفورسمنٹ محمد عمران کو حکم دیا کہ ضبط شدہ سامان کی مکمل فہرست تیار کر کے نیلامی کے انتظامات کئے جائیں۔ ساتھ ہی دفتر کی صفائی اور عملے کی حاضری کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ڈی جی نے کہا کہ ایم ڈی اے کے تمام شعبے شہری سہولت اور شفافیت کو اولین ترجیح بنائیں۔