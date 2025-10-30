ڈی جی پامرا کا منڈیوں کا دورہ‘ شفاف نیلامی ، صفائی کی ہدایت
طارق علی بسرا کا ایس او پیز پر عملدرآمد اور ڈیجیٹل نظام مزید مؤثر بنانے پر زور
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایگریکلچرل مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی (پامرا) طارق علی بسرا نے ملتان کی سبزی، پھل اور غلہ منڈیوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے منڈیوں میں ایس او پیز، انفراسٹرکچر، صفائی ستھرائی، الیکٹرانک ریٹ بورڈز اور نیلامی کے نظام کا جائزہ لیا۔ڈی جی پامرا نے منڈی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ صفائی کے معیار، شفاف نیلامی اور ڈیجیٹل مارکیٹ مینجمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ کسانوں اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینوں میں منڈیوں کی مجموعی حالت میں نمایاں بہتری آئی ہے جبکہ الیکٹرانک ریٹ بورڈز پر تھوک نرخوں کی نمائش بحال ہونے سے شفافیت میں اضافہ ہوا ہے ۔طارق علی بسرا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ منڈیوں کو شفاف، منظم اور کسان دوست مراکز میں تبدیل کرنا پامرا کا بنیادی ہدف ہے ۔ ان کے مطابق عوام کو سستی اور معیاری اشیائے خورد و نوش کی فراہمی حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ڈی جی پامرا نے مارکیٹ کمیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں اور ترقیاتی کاموں میں تیزی لائیں۔آخر میں انہوں نے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا، تاجروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے ۔ انہوں نے یقین دلایا کہ منڈیوں کی بہتری کے لئے تمام ممکنہ اقدامات جاری رہیں گے ۔