مختلف واقعات میں دو خواتین سے زیادتی اور دو پر تشدد
ملزموں شعیب ،عمران،ندیم سرور،ظہور،سلطان وغیرہ کیخلاف مقدمات درج
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)تھانہ صدر اور لڈن کی حدود میں دو خواتین کیساتھ زیادتی، دو پر تشدد، کپڑے پھاڑ دئیے ، نقدی بھی اٹھا لی۔ تفصیل کے مطابق چک نمبر 23 ڈبلیو بی میں شعیب سلیمان اور عمران سرور قوم بلوچ شادی شدہ خاتون(پ)کے گھر دیوار پھلانگ کر گھس گئے ، شعیب نے زبردستی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر زیادتی کی، عمران نے پستول تان کر پہرہ دیا اور ویڈیو بنائی ،جاتے ہوئے دھمکی دی کہ کسی کوبتایا تو ویڈیو وائرل کردیں گے ۔متاثرہ خاتون کے مطابق وہ بدنامی کے ڈر سے خاموش رہی ،اب ملزم دوبارہ ملنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں ،شوہر ،سسر و دیگر اہلخانہ کو صورت حال سے آگاہ کرکے میڈیکل کرالیا ہے ۔ محنت کش محمد امتیاز سکنہ قادر واہ کے مطابق محمد ندیم سرور نائچ بستی ڈینگی نے گزشتہ رات 12 بجے اس کے گھر گھس کر اس کی بیوی (ز )سے زناء بالجبر کیا شور واویلے پر اللہ دتہ،ممتاز احمد کے آنے پر ملزم فرار ہوگئے ، چک 35 ڈبلیو بی کی محنت کش فضلاں بی بی گھر آرہی تھی ملزم ظہور رجب نے راستہ روک کر بالوں سے پکڑکر کھینچ کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی ،مزاحمت پر تشدد کیا ،کپڑے پھاڑ دئیے ، نقدی1560 روپے گر گئی جو ملزم نے اٹھا لی، شور واویلا پر منور اور خان نے آکر منت سماجت سے جان بخشی کرائی ۔