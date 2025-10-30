جہانیاں:تیز رفتار کیری ڈبہ کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق
محمد ابراہیم سڑک کراس کررہا تھا حادثہ پیش آگیا، ڈرائیور موقع سے فرار
جہانیاں (نمائندہ دنیا) تیز رفتار کیری ڈبہ کی ٹکر سے 16 سالہ راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیل کے مطابق فلور ملز دنیاپور روڈ پر چک نمبر 158 ڈبیلیو بی کے قریب نامعلوم تیز رفتار کیری ڈبہ نے سڑک پار کرتے ہوئے نوجوان محمد ابراہیم ولد غلام یاسین سکنہ صادق آباد کو ٹکر ماری جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔ ریسکیو 1122 نے لاش کو سول اسپتال جہانیاں منتقل کر دیا جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔