فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 280کلو مضر صحت گوشت تلف

  • ملتان
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 280کلو مضر صحت گوشت تلف

بوریوالا اور کرم پور میں بیمار و مردہ جانوروں کا گوشت برآمد، مقدمات درج

 ملتان ،بوریوالا(لیڈی رپورٹر،سٹی رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے مضر صحت گوشت کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اڈہ 112 ای بی بوریوالا میں ایک میٹ شاپ اور کرم پور میں لوڈر رکشہ کی چیکنگ کے دوران 280 کلو بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت برآمد کر کے موقع پر تلف کر دیا۔ویٹرنری آفیسر کی رپورٹ کے مطابق برآمد شدہ گوشت انسانی صحت کے لئے انتہائی نقصان دہ پایا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے موقع پر ملزموں کے خلاف مقدمات درج کروائے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ شہریوں کو مردار اور حرام گوشت فروخت کرنے والے دراصل غذائی دہشت گرد ہیں۔ انسانی صحت سے کھیلنے والے افراد کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔

 

