سموگ کا باعث اینٹوں کے بھٹے بند، پانچ لاکھ روپے جرمانہ

  • ملتان
تحصیل کبیروالہ میں کارروائی،ایک بھٹہ مسمار اور ایک سیل، روزانہ چیکنگ

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر خانیوال کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات انجینئر سرفراز انجم نے سموگ کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ اڈا سلاروین، ککر ہٹہ روڈ اور متیتل روڈ تحصیل کبیروالہ میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی کرنے والے پانچ بھٹوں پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، ایک بھٹہ مسمار اور ایک کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائی محمد امجد انسپکٹر نے ٹیم اور مشینری کے ہمراہ کی۔ ادارہ تحفظ ماحول خانیوال کی ٹیم روزانہ کی بنیاد پر آلودگی پھیلانے والے بھٹوں اور فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔

 

