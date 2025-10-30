ضلعی امن کمیٹی کے اعزاز میں ظہرانہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ممبرانِ ضلعی امن کمیٹی کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے قیامِ امن کے لیے ممبران کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا ضلع میں پائیدار امن ہماری اولین ترجیح ہے ۔ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے ، شرپسندی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ امن کمیٹی کے ارکان ضلع میں امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، شرپسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے ۔