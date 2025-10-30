تاریخی ایم سی سی گرائونڈ اپ گریڈ کرنیکا فیصلہ
منصوبہ کیلئے 8کروڑ روپے مختص، نواں شہر چوک میں واقع تاریخی گراؤنڈ پر قومی کھلاڑی پرفارم کرچکے پویلین کی از سر نوتعمیر پر ساڑھے 3کروڑ روپے لاگت آئیگی ، فلڈ لائٹس کی تنصیب بھی منصوبے کا حصہ بنے گی
ملتان( شاہد لودھی سے)8کروڑ روپے کی لاگت سے ملتان کے تاریخی ایم سی سی گراؤنڈ کو اپ گریڈ کرنے کافیصلہ ،کمرشل مارکیٹ بھی بنائی جائے گی تفصیل کے مطابق پنجاب حکومت نے ملتان کے تاریخی ایم سی سی کرکٹ گراؤنڈ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لئے آٹھ کروڑ روپے مختص کئے ہیں ۔اعدادو شمار کے مطابق نواں شہر چوک پر واقع تاریخی گراؤنڈ ملتان کرکٹ کلب جس میں پاکستان کے تمام سٹار کھلاڑیوں نے اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا ایک بار پھر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔یہ پراجیکٹ امبریلا ترقیاتی سکیم کے تحت پورا ہوگاجس میں ایم سی سی کو سولر سسٹم پر منتقل کر دیا جائے گا ۔15 کلو واٹ کے سولر سسٹم اس کے پویلین اور گراؤنڈ کے اطراف میں لگی فلڈ لائٹس میں بھی کام آئے گا ۔اس کے علاوہ پوری پویلین کی ازسر نو تعمیر کی جائے گی اور ساڑھے تین کروڑ روپے کی لاگت سے فلڈلائٹس لگائی جائیں گی ، ایم سی سی گراؤنڈ میں پریکٹس کے لئے تین ٹرف وکٹیں بھی بنائی جائیں گی ۔جومقامی کلبوں کو الاٹ کی جائیں گی نئی ٹربائن کی تنصیب الیکٹرک رولر بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہو گا۔ جبکہ گراؤنڈ کی مٹی تبدیل کرکے پورے گراؤنڈ میں نیا گراس بھی لگایا جائے گا،انتظامیہ نے ایم سی سی کے اطراف میں خالی جگہ پرکمرشل مارکیٹ بنائی جائے گااوران دکانوں کو کرائے پردیاجائے گااس سلسلے میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم کاکہنا ہے کہ ایم سی سی ایک تاریخی گراؤنڈ ہے قیام پاکستان کے بعدسے یہاں پر کرکٹ ہورہی ہے اس گراؤنڈسے بڑے بڑے سٹار سامنے آئے ہیں اس گراؤنڈ کوایک بار پھر کرکٹ کی سرگرمیوں کا محور بنانے کے لئے پراجیکٹ تیار کیاگیا ہے۔