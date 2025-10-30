صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بس شیڈز منصوبہ کی جلد تکمیل کا ہدف،6مکمل فعال،بی زیڈ یو میں افتتاح

  • ملتان
بس شیڈز منصوبہ کی جلد تکمیل کا ہدف،6مکمل فعال،بی زیڈ یو میں افتتاح

ایم ڈی اے اور نجی شعبہ کے اشتراک سے 6منصوبے مکمل کرلئے ،طلبہ ،خواتین ، شہریوں کو آرام دہ انتظار گاہیں میسر آئیں گی:کمشنر، انسداد سموگ اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

ملتان(وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے نجی سیکٹر کے تعاون سے تعمیر ہونے والے بی زیڈ یو بس شیڈ کا افتتاح کر دیا۔ منصوبہ شہرِ اولیاء میں شہری سہولت کے لئے جاری 22 بس شیڈز کی تعمیر کے بڑے پراجیکٹ کا حصہ ہے ۔اب تک چھ بس شیڈز مکمل کئے جا چکے ہیں جن میں چار ایم ڈی اے کے تحت اور دو نجی شعبے کے تعاون سے تعمیرکئے گئے ہیں۔ یہ دوسرا بس شیڈ پرائیویٹ سیکٹر بچ ولاز کے اشتراک سے مکمل کیا گیا ہے ۔کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ شہری سہولت کے ایسے منصوبے ملتان کے حسن اور شناخت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کا تعاون شہر کی ترقی میں خوش آئند قدم ہے جو عوامی خدمات کو بہتر بنانے میں مدد دے رہا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ بس شیڈز کی تعمیر سے خواتین طالبات اور شہریوں کو محفوظ اور آرام دہ انتظار گاہیں میسر آئیں گی۔ نئے بس شیڈز کے ڈیزائن ملتانی ثقافت کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں جن میں مقامی طرزِ تعمیر اور ثقافتی رنگ نمایاں ہیں۔دوسری جانب کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت ڈویژنل انسداد سموگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈویژن بھر میں انسداد سموگ کے اقدامات، کارروائیوں اور مہم کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔کمشنر عامر کریم خاں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سموگ انسانی صحت اور ماحول دونوں کے لئے سنگین خطرہ ہے ۔ انسداد سموگ مہم کو موثر بنانے کیلئے تمام محکمے جنگی بنیادوں پر اقدامات کریں۔ عامر کریم خاں کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں غیر قانونی ایل پی جی، پیٹرول اور سی این جی یونٹس کے خلاف کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ شہری علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول، ایل پی جی اور سی این جی یونٹس انسانی جان و مال کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن