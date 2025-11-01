ملتان میں اغوا کے تین واقعات ،مقدمات درج
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے اغوا کے تین مختلف واقعات کے الزام میں دو نامزد اور دیگر نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرلیے ۔
تھانہ سٹی جلالپور کی حدود میں فلک شیر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے میری بہن اور بھانجی کو اغوا کرلیا ۔دریں اثنا، تھانہ سیتل ماڑی پولیس کو اشرف نامی شخص نے درخواست دی کہ اس کا بیٹا ندیم گھر سے روٹی لینے گیا مگر واپس نہیں آیا۔ کافی تلاش کے باوجود کچھ سراغ نہ ملا، شبہ ہے کہ اسے نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا ہے ۔اسی طرح تھانہ شاہ شمس پولیس کو فرزانہ اصغر نامی خاتون نے اطلاع دی کہ اس کی بیٹی اچانک گھر سے لاپتہ ہوگئی۔