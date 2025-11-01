ملتان میں ڈینگی کے نئے کیس کی کوئی نئی تصدیق نہیں ہوئی،محکمہ صحت
ملتان (لیڈی رپورٹر)محکمہ صحت ملتان کے ترجمان کے مطابق شہر میں ڈینگی کے کسی نئے کیس کی تصدیق نہیں ہوئی۔
ترجمان نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر ملتان کی ہدایات پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ثوبان ضیاء کی نگرانی میں انسدادِ ڈینگی ٹیمیں مسلسل فیلڈ میں سرگرم ہیں۔ترجمان کے مطابق مختلف یونین کونسلز میں لاروا تلفی، سپرے اور ریڈ زونز میں فوگنگ کا عمل جاری ہے ۔ تاہم سوشل میڈیا پر ایک غیر مصدقہ فہرست وائرل کی گئی جس میں مبینہ طور پر ڈینگی مریضوں کے نام شامل تھے ۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ ان مریضوں کی رپورٹس بعد میں نیگیٹو ثابت ہوئیں۔انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دو روز کے دوران 149 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا جسے تلف کر دیا گیا۔