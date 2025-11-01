صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اراضی کے تنازع پر فائرنگ 1شخص جاں بحق،ساتھی زخمی

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ قادر پور راں کے علاقے میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں دو افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بروقت کارروائی کرتے ہوئے دو ملزموں کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق بستی تلہان والی، واپڈا چوک کے قریب زمین کے تنازع پر مبینہ طور پر رانا فاروق اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں قیصر جاوید موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے جبکہ مجاہد نامی شخص شدید زخمی ہوا، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لئے نشتر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی، شواہد اکٹھے کئے اور علاقے کا محاصرہ کرکے دو ملزموں کو گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں جبکہ دیگر ملوث افراد کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ زمین کے تنازعات کے نام پر انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

