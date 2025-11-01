سموگ پر قابو پانے کیلئے سخت اقدامات شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے صوبے میں بڑھتی ہوئی سموگ کی صورتحال کے پیش نظر سخت اقدامات کا آغاز کر دیا ہے ۔
سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اعلان کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام زیر تعمیر عمارتوں، سڑکوں اور تعمیراتی سائٹس کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، جو ماحولیاتی ایس او پیز پر عملدرآمد میں ناکام ہیں۔وزیر نے کہا کہ سموگ کے بڑھتے خطرات سے شہریوں کی صحت کو بچانے کے لئے یہ اقدامات ناگزیر ہیں۔انہوں نے صوبے بھر کے پرائیویٹ سکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صبح 8:45 بجے سے پہلے سکول نہ کھولیں، بصورت دیگر متعلقہ اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔مریم اورنگزیب نے کہا کہ سکول انتظامیہ طلبہ کو جلدی بلانے سے گریز کرے کیونکہ اس وقت فضا میں آلودگی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے ۔ انہوں نے پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کو واضح پیغام دیا کہ ہدایات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔وزیر نے شہریوں، بالخصوص بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو رات 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک اور شام 7 بجے کے بعد غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا، تاکہ انہیں سموگ سے پیدا ہونے والے صحت کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔