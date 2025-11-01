ایس او پیز کی خلاف ورزی پر میپکو اہلکار سزاوار قرار
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ملتان سرکل کی سیفٹی سیل ٹیم نے سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر چھ اہلکاروں کو سزا دیتے ہوئے ان کا ایک ماہ کا ڈینجر الاؤنس منہا کر دیا ہے اور انہیں سیفٹی چالان جاری کر دیئے گئے ہیں۔
سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر ایس ڈی او سیفٹی رانا محمد عمران اور سیفٹی انسپکٹر قیصر سجاد بھٹہ نے واپڈا ٹاؤن اور نواں شہر سب ڈویژن کے علاقوں میں فیلڈ سیفٹی چیکنگ اور واکس کیں۔ ٹیم نے دوران معائنہ متعدد اہلکاروں کو بغیر یونیفارم اور حفاظتی آلات کے کام کرتے ہوئے پایا۔