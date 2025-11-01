صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس او پیز کی خلاف ورزی پر میپکو اہلکار سزاوار قرار

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ملتان سرکل کی سیفٹی سیل ٹیم نے سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر چھ اہلکاروں کو سزا دیتے ہوئے ان کا ایک ماہ کا ڈینجر الاؤنس منہا کر دیا ہے اور انہیں سیفٹی چالان جاری کر دیئے گئے ہیں۔

سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر ایس ڈی او سیفٹی رانا محمد عمران اور سیفٹی انسپکٹر قیصر سجاد بھٹہ نے واپڈا ٹاؤن اور نواں شہر سب ڈویژن کے علاقوں میں فیلڈ سیفٹی چیکنگ اور واکس کیں۔ ٹیم نے دوران معائنہ متعدد اہلکاروں کو بغیر یونیفارم اور حفاظتی آلات کے کام کرتے ہوئے پایا۔

 

