زیادتی و چھیڑ چھاڑ کے واقعات دو ملزموں کے خلاف مقدمات
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے زیادتی اور کم عمر بچی سے چھیڑ چھاڑ کے دو الگ واقعات میں ملوث ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔
تھانہ قطب پور پولیس کو ثوبیہ بی بی نے درخواست دی کہ ملزم نے اسے شوہر سے طلاق دلوا کر شادی کا جھانسہ دیا اور تین سال تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ خاتون نے الزام لگایا کہ ملزم نے خفیہ طور پر اس کی وڈیو بنالی اور نکاح کا مطالبہ کرنے پر بلیک میلنگ شروع کر دی۔ دوسری جانب تھانہ بدھلہ سنت پولیس کو غلام مصطفی نے اطلاع دی کہ اس کی کم عمر بیٹی مدرسے سے واپس گھر آ رہی تھی کہ ایک شخص، جس کی دکان قریب ہی واقع ہے ، اسے چیز دینے کے بہانے دکان کے اندر لے گیا۔ بچی کے مطابق ملزم نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی ۔