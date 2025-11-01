صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینٹ پولیس نے مبینہ زیادتی کے الزام میں ملزم گرفتار

  • ملتان
کینٹ پولیس نے مبینہ زیادتی کے الزام میں ملزم گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)کینٹ پولیس نے لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کرلیا۔

 پولیس کے مطابق بستی خداداد کی رہائشی لڑکی نے اطلاع دی کہ اس کی 2016ء میں منگنی فضل عباس نامی شخص سے ہوئی تھی۔مدعیہ کے مطابق ملزم فضل عباس اسے مختلف بہانوں سے اپنے ساتھ لے جاتا رہا اور اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ بعد ازاں ملزم نے اسے دوبارہ بستی خداداد بلوایا اور شادی کا جھانسہ دے کر اپنی ہوس پوری کی۔ بعد میں اس نے شادی سے انکار کردیا اور رابطہ منقطع کر دیا۔متاثرہ لڑکی کے بیان پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم فضل عباس کو گرفتار کرلیا۔

