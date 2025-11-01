صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں ورکر ویلفیئر ڈائریکٹ قائم کیا جائے ، عاشق بھٹہ

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلز لیبر بیورو جنوبی پنجاب کے صدر ملک عاشق بھٹہ نے کہا ہے کہ وزیر محنت جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان میں ورکر ویلفیئر ڈائریکٹ قائم کرنے پر خصوصی توجہ دیں۔

 کیونکہ یہاں مزدور طبقے کی بڑی تعداد آباد ہے جنہیں مختلف مسائل کا سامنا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز لیبر بیورو ملتان ڈویژن کے زیرِ اہتمام منعقدہ تقریبِ نوٹیفکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں ملک محمد عابد اسلم اعوان کو ڈویژنل نائب صدر کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔

