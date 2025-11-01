صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم تقسیم کی جارہیں،ڈی سی

ملتان (وقائع نگار خصوصی)سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لئے مالی امداد کی تقسیم کا عمل ضلع ملتان میں تیزی سے جاری ہے ۔

ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ شہریوں کی بحالی اور مالی معاونت کے لئے منظم اقدامات لئے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی مستحق خاندان امداد سے محروم نہ رہے ۔سپورٹس گراؤنڈ ملتان میں قائم بحالی کیمپ مکمل طور پر فعال ہے ، جہاں روزانہ ہزاروں متاثرہ خاندانوں کو شفاف طریقے سے نقد امدادی رقوم فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کیمپ کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا کہ ضلعی انتظامیہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لئے دن رات سرگرم ہے ۔انہوں نے کہا کہ بزرگوں، خواتین اور معذور افراد کے لئے خصوصی ڈیسک قائم کئے گئے ہیں اور امداد کی فراہمی میں شفافیت اولین ترجیح ہے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے خسرہ اور دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کے لئے آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بروقت حفاظتی اقدامات ہی صحت مند معاشرے کی ضمانت ہیں۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں کو لازمی حفاظتی ٹیکے لگوائیں تاکہ خسرہ کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔وسیم حامد سندھو اور سی پی او صادق علی ڈوگر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس میں علمائے کرام اور تاجران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مذہب کے نام پر شرپسندی اور ریاست دشمن عناصر کے خلاف اتحاد کا پیغام دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ملتان کی دھرتی ہمیشہ امن و محبت کا پیغام دیتی رہی ہے ۔

 

