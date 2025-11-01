صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب میں سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری کے سلسلے میں آج یکم نومبر سے مزید سکولوں کی نجکاری کا عمل شروع ہو گیا۔ اس سے قبل حکومت اپنے تعلیمی نجکاری پروگرام کے تحت 12 ہزار 500 سرکاری سکول نجی شعبے کے حوالے کر چکی ہے ۔

ذرائع کے مطابق نئے مرحلے میں مزید 7 ہزار پرائمری اور مڈل سکولوں کے ساتھ کئی ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولوں کو بھی نجکاری پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ 100 سے کم طلباء والے سکول آؤٹ سورس کئے جائیں گے ، جبکہ عملے کی تعیناتی طلباء کے اندراج کی بنیاد پر ہوگی۔پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ حکومت ہر سال اربوں روپے ایسے سکولوں پر خرچ کر رہی ہے جن میں طلباء کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے ، اس لئے نجکاری کے فیصلے کو مالی نظم کے تحت ناگزیر قرار دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف نئے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل، 31 مارچ 2026 تک سکولوں اور کالجوں کی نجکاری مکمل کرنا ہے ۔دوسری جانب صوبے بھر میں اساتذہ انجمنوں نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے ۔ اساتذہ تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نجکاری کے خلاف ہڑتالوں، احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع کریں گی۔اساتذہ کا کہنا ہے کہ نجکاری سے تعلیمی معیار متاثر ہوگا اور غریب طلبہ کے لیے تعلیمی مواقع مزید محدود ہو جائیں گے ۔

