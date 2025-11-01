صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں بیٹی کا جھگڑا، ہمسائے نے موت کی جھوٹی اطلاع چلادی

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ قطب پور کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں ماں بیٹی کے جھگڑے پر ہمسائے نے جھوٹی اطلاع دے دی جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کال کرنے والے شخص کو گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق مدینہ ٹاؤن چونگی نمبر 21 کی رہائشی ثمرین بی بی کی اپنی 16 سالہ بیٹی مریم بی بی سے معمولی بات پر لڑائی ہوئی۔ لڑکی لیپ ٹاپ لینے کی ضد کر رہی تھی جس پر گھر میں شور شرابہ شروع ہوگیا۔ شور کی آواز سن کر پڑوسی محمد شہزاد نے پولیس ہیلپ لائن 15 پر کال کرتے ہوئے اطلاع دی کہ جھگڑے کے دوران لڑکی جاں بحق ہوگئی ہے ۔اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم مریم بی بی کو صحیح سلامت دیکھ کر پولیس کو علم ہوا کہ اطلاع جھوٹی تھی۔ 

