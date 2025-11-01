بروکرز ایسوسی ایشن ملتان کی ممبران کیلئے عمرہ قرعہ اندازی
ملتان (لیڈی رپورٹر)بروکرز ایسوسی ایشن ملتان کی جانب سے ممبران کے لئے عمرہ قرعہ اندازی کی تقریب مقامی کلب وہاڑی روڈ پر منعقد ہوئی۔
ایوان تجارت و صنعت ملتان کے صدر میاں بختاور تنویر شیخ، سابق چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو خواجہ سلیم رضا آصف اور صنعتکار عنصر خان بابر مہمان خصوصی تھے ۔قرعہ اندازی میں شیخ محمد سلیم، شیخ محمد عارف، رانا فرخ اور محمد اکرم کے نام خوش نصیبوں میں نکلے ، جنہیں معزز مہمانوں نے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ میاں بختاور تنویر شیخ نے اعلان کیا کہ ایک اضافی ممبر کو ان کی جانب سے عمرہ پر بھیجا جائے گا۔جنرل سیکرٹری ممتاز علی بابر نے کہا کہ خواجہ محمد شفیق کی قیادت میں ایسوسی ایشن نہ صرف ممبران کے کاروباری مسائل حل کر رہی ہے بلکہ انہیں سماجی و مذہبی مواقع پر بھی سپورٹ فراہم کرتی ہے ۔