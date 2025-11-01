وہاڑی،مسلح افراد کا زمیندار کے گھر پردھاوا، توڑ پھوڑ ، تشدد
وہاڑی (خبرنگار )نواحی چک 19 ڈبلیو بی کے زمیندار محمد حسین ولد تاج دین نے اپنے ورثاء رانا سجاد، ابرار، بلال، غفار، فتح محمد، رفاقت، ارشاد، صابرہ بی بی۔۔۔۔
سمیرا بی بی، قرشاد بی بی اور دیگر کے ہمراہ پولیس تھانہ ماچھیوال اور گاؤں کے بااثر افراد رانا نیامت و غفور کے بیٹوں شان، عثمان، عرفان، رمضان، طارق، ارشاد، فاروق، رمضان و دیگر نامعلوم افراد کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ شب یہ افراد نے ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں سے لیس ہو کر انہیں گھیر لیا ،گھر میں توڑ پھوڑ کی ، بیرونی دروازہ، کھڑکیاں اور گھر کا سامان توڑ دیا، ان کے بھانجے شہریار کو مبینہ طور پر مسجد میں تشدد کا نشانہ بنایا ۔ متاثرہ خاندان کا مؤقف ہے کہ تھانہ میں شکایات درج کرانے کے باوجود مناسب کارروائی نہیں ہوئی اور وہ انصاف کے لئے وزیرِ اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او وہاڑی سے فوری نوٹس لیکر تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واقعہ کی اطلاع پر تھانہ ماچھیوال کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے مگر متاثرین کا کہنا ہے کہ فوری گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، اس سلسلے میں کوشش کے باوجود پولیس کا مؤقف نہیں مل سکا۔