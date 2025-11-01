صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار ڈالہ کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • ملتان
تیز رفتار ڈالہ کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

سرور موقع پر ہی دم توڑ گیا، ڈرائیور فرار، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) جملیرا کے قریب تیز رفتار ڈالے نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت محمد سرور کے نام سے ہوئی ہے ۔حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور متوفی کی لاش تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بورے والا منتقل کر دی۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، جبکہ ڈالے کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔پولیس نے جائے وقوعہ کا معائنہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے ۔ مقامی شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں پر تیز رفتاری کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے ۔

