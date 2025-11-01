صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں منشیات فروشی کے الزام پر چار گرفتار

  • ملتان
ملتان میں منشیات فروشی کے الزام پر چار گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں چار افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ راجہ رام کے اہلکاروں نے کارروائی کے دوران ملزم عدیل کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1480 گرام چرس برآمد کی۔ دوسری جانب تھانہ چہلیک پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے دو ملزموں کو حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مظہر عباس کے قبضے سے 1100 گرام ہیروئن اور ملزم بشیر کے قبضے سے 220 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ ملزم طارق سے 10 لٹر شراب برآمد ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن