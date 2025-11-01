ملتان میں منشیات فروشی کے الزام پر چار گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں چار افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔
ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ راجہ رام کے اہلکاروں نے کارروائی کے دوران ملزم عدیل کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1480 گرام چرس برآمد کی۔ دوسری جانب تھانہ چہلیک پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے دو ملزموں کو حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مظہر عباس کے قبضے سے 1100 گرام ہیروئن اور ملزم بشیر کے قبضے سے 220 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ ملزم طارق سے 10 لٹر شراب برآمد ہوئی۔