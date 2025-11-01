افغان شہری کو رہائش دینے پر ایک شخص گرفتار، مقدمہ درج
میلسی (نامہ نگار)ڈی ایس پی کی نگرانی میں افغانستان کے شہری کو رہائش دینے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تفصیل کے مطابق سب انسپکٹر محمد زمان لیاقت کو گشت کے دوران اطلاع ملی کہ سفیر نگر کے رہائشی اکرام علی نے اپنا مکان اور دکان فاروق ولد نور گل قوم احمد زئی سکنہ افغانستان کو کرایہ پر دے رکھی ہے ۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ افغان شہری کے کوائف پولیس سٹیشن میں جمع نہیں کرائے گئے تھے جس پر قانون کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پولیس نے اکرام علی کے خلاف تھانہ سٹی میلسی میں مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق غیر ملکیوں کو رہائش دیتے وقت کوائف کی فراہمی لازمی ہے ۔ خلاف ورزی پر کارروائی جاری رہے گی۔