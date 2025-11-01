دہشتگردوں کی تشہیر یا معاونت سنگین جرم ،کارروائی کی ہدایت
امن و امان کاقیام یقینی بنانے کیلئے کیلئے شہریوں سے انتظامیہ سے تعاون کی اپیل
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)دہشتگردوں کی تشہیر یا معاونت سنگین جرم ،ڈپٹی کمشنر کی انسدادِ دہشت گردی ایکٹ 1997ء کے تحت ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردوں، کالعدم تنظیموں، پرتشدد کارروائیوں یا نفرت انگیز مواد کی تشہیر کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ چاہے یہ مواد پرنٹ، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جائے ، اس میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ امن و امان کے قیام کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں اور کسی بھی شخص یا تنظیم کو دہشت گردی یا شدت پسندی کی تائید یا تشہیر کی اجازت نہ دیں۔ڈپٹی کمشنر کا خسرہ روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کے حوالے سے کہنا تھا کہ مائیکروپلان بنانے کا آغاز کر دیا ہے ،محکمہ صحت کے متعلقہ افسرخسرہ روبیلا مہم کے سلسلہ میں تمام تیاریاں بروقت مکمل کریں۔انہوں نے کہا کہ نسلِ نو کے تحفظ کیلئے 13 روزہ انسدادِ خسرہ و روبیلا مہم کا آغاز 17 تا29نومبرتک چلائی جائے گی جس میں 6 ماہ سے 5 سال تک عمر کے 4لاکھ 58 ہزار 575 بچوں کو خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کی جائے گی،یہ ویکسین عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہے ۔والدین قریبی مراکز صحت، عارضی ویکسین سینٹر یا سکول میں حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں۔