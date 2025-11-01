بی زیڈ یو، ترکی کے عالمی دن پر رنگا رنگ تقریبات
ترک کھانوں، روایتی رقص نے سماع باندھ دیا ،طلبہ کی بھرپور شرکت
ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے زیراہتمام مختلف طلبہ معاشروں کے اشتراک سے ترکی کے قومی دن کی رنگا رنگ تقریبات منعقد ہوئیں۔ تقریب ہفتے کے متحرک اختتام پر منعقد کی گئی، جس میں ترک ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ بی زیڈ یو ایم یو این ٹیم کی جانب سے ترکی کے تاریخی و ثقافتی ورثے پر مبنی ایک خوبصورت دستاویزی فلم پیش کی گئی جسے شرکا نے سراہا۔ترک ذائقوں سے بھرپور کھانوں کے سٹالز نے تقریب کو مزید رنگا رنگ بنا دیا، جہاں طلبہ اور اساتذہ نے ترکی کی مشہور ڈشز سے لطف اٹھایا۔ زکریاں ڈرامیٹکس کلب کے فنکار طلبہ نے ترکی کی روایتی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے دل موہ لینے والی ‘‘ہالے ڈانس’’ اور ‘‘سیما’’ (صوفیانہ گھومنے والی) پرفارمنس پیش کی، جس پر حاضرین نے زبردست داد دی۔قریب میں وائس پرنسپل پاک ترک معارف سکول سسٹم مصباح اکرم، سمیہ دمنلی، اور محمد ایرکوچ بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے ۔ اُن کی شرکت نے تقریب کی وقعت میں اضافہ کیا۔