امتحانات میں غیر تربیت یافتہ نگران عملہ فارغ کرنے کا فیصلہ

  • ملتان
امتحانات میں غیر تربیت یافتہ نگران عملہ فارغ کرنے کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)تعلیمی حکام نے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک امتحانات میں غیر تجربہ کار اور غیر تربیت یافتہ نگران عملہ فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس اقدام کا مقصد امتحانی عمل کو شفاف اور منظم بنانا ہے ۔

 آئندہ امتحانات میں صرف تربیت یافتہ نگران عملہ ہی ڈیوٹیاں سرانجام دے گا۔ اساتذہ کو امتحانی نگرانی کے اصولوں، امتحانی ضوابط، اور اخلاقی ذمہ داریوں سے متعلق مکمل تربیت فراہم کی جائے گی۔ تربیت مکمل کرنے والے نگرانوں کو یومیہ پانچ ہزار روپے تک کا معاوضہ دیا جائے گا۔امتحانی ڈیوٹی دینے کے لئے تربیتی کورس کا مکمل ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔

 

