لڈن میں11وارداتیں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم
متعدد گھروں کا صفایا، ٹربائن ٹرانسفارمر سے تانبا، تار و دیگر سامان چوری
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)تھانہ صدر اور لڈن کی حدود میں ڈکیتی اور چوری کی 11 وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز اور قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق چک نمبر 5 ڈبلیو بی کے محنت کش محمد عمران کو اڈہ پل محسن شاہ کے قریب 4 نامعلوم افراد نے گھیر لیا جن میں تین مسلح تھے ۔ ملزموں نے موبائل فون، پرس اور آٹھ ہزار روپے نقدی چھین لی اور فرار ہوگئے ۔چوری کی دس مختلف وارداتوں میں چک 192 ای بی کے محمد علی غفور کے ٹربائن ٹرانسفارمر سے تانبا، تار و دیگر سامان مالیت اڑھائی لاکھ روپے چوری کیا گیا۔ 47 ڈبلیو بی نجی ہاؤسنگ سکیم میں نوید کرم شاہ کے گھر سے تالے توڑ کر ایک لاکھ 17 ہزار روپے مالیت کا سامان چوری ہوا۔ا
سی طرح 45 ڈبلیو بی میں محمد اقبال کے گھر سے واٹر موٹر اور دیگر سامان 60 ہزار روپے مالیت کا، محمد سجاد کے گھر سے بکریاں ایک لاکھ دس ہزار روپے مالیت کی، اور 27 ڈبلیو بی میں محمد افضل کی دکان سے لاکھوں روپے کے کپڑے اور کمبل چوری کیے گئے ۔کوٹ غلام قادر میں مجید کے گھر سے بکریاں ایک لاکھ روپے مالیت کی چوری ہوئیں جبکہ تنویر علی کی موبائل شاپ سے ایک درجن موبائل فونز اور نقدی لے اڑے ۔ شاہد کالونی میں سلیم عباس کے گھر سے چھ تولے زیورات، کپڑے اور 20 ہزار روپے ، جبکہ محمد شریف کی کریانہ دکان سے 55 ہزار روپے مالیت کا سامان اور نقدی چوری کر لی گئی۔پولیس نے تھانہ صدر اورلڈن میں الگ الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔