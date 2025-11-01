ستھرا پنجاب صفائی مہم میں شہری تعاون کریں، مظفر خان
ریکوری وین کا افتتاح ، گھروں اور دکانوں تک جا کر فیس وصول کریگی
میلسی (نامہ نگار) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و پلاننگ وہاڑی محمد مظفر خان نے مختلف تعلیمی اداروں میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ’’ستھرا پنجاب پروگرام‘‘کے تحت میلسی میں صفائی اور خوبصورتی کی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہر کی گلیوں، بازاروں اور مرکزی شاہراہوں پر صفائی کے نظام میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ ایم ڈبلیو ایم سی کے ٹی ایم سید ہمایوں اور ڈیوو کے ٹی ایم فاروق علی کی قیادت میں ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ ان کی نگرانی میں شہر بھر میں ڈی سلٹنگ، ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن اور سموگ کے خاتمے کے لیے روزانہ پانی کے چھڑکاؤ کا عمل تسلسل سے جاری ہے ۔انتظامیہ کے فعال کردار میں اسسٹنٹ منیجر نعمان شفیق، سید ذیشان قادر شاہ اور علی حمزہ (آپریشنز) بھی پیش پیش ہیں جو صفائی مہم کو مؤثر انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔عوامی سہولت کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم نے سینیٹیشن فیس ریکوری وین کا افتتاح کیا جو گھروں اور دکانوں تک جا کر فیس وصول کرے گی۔ انتظامیہ کے مطابق اگر کوئی شہری مقررہ وقت پر فیس ادا نہ کرے تو وین خود جا کر فیس وصول کرے گی، تاہم صفائی کی سروس معطل نہیں کی جائے گی۔شہریوں نے انتظامیہ، ایم ڈبلیو ایم سی اور پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ’’ستھراپنجاب پروگرام‘‘سے میلسی میں صفائی اور خوبصورتی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے ۔