مخالفین کا میاں بیوی پر تشدد، گھر میں توڑ پھوڑ ، لوٹ مار
دربار پر حاضری کے معاملے پربات گدی نشیں تک پہنچنے پر مخالفین مشتعل پولیس نے کارروائی کے بجائے ہمیں ہی پکڑ لیا ،متاثرین کا الزام، تحفظ کا مطالبہ
وہاڑی (خبرنگار )نواحی گاؤں 161 ڈبلیو بی میں دربار پر حاضری دینے پر مخالفین کے درمیان جھگڑا سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ مخالفین نے مبینہ طور پر میاں بیوی پر حملہ کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سائیں صدیق اور ان کی اہلیہ نسرین بی بی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ بابا سلیم اکرم جان کے دربار پر حاضری دینے گئے تو مخالف عبدالشکور نے جانے سے روک دیا۔ بات گدی نشین تک پہنچنے پر عبدالشکور طیش میں آ گیا اور حافظ رب نواز، سلیم گجر اور اس کے دو بیٹوں کے ہمراہ مبینہ طور پر ہمارے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور ہمیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ملزموں نے ان کے کپڑے پھاڑ دئیے اور گھر سے پچھتر سو روپے نقدی سمیت سونے کی دو بالیاں بھی چوری کر لیں۔ متاثرہ جوڑے نے الزام لگایا کہ درخواست دینے اور 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس نے کارروائی کے بجائے انہیں ہی 7/51 میں حوالات بند کر دیا۔ بعد ازاں متاثرہ میاں بیوی نے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او وہاڑی، ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری انصاف اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔