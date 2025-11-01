مختلف واقعات میں زمینداروں کی دو خواتین سے زیادتی
فیاض اور مدثر کھوکھر نے اغواء کر کے محنت کش کی بیٹی کوہوس کا نشانہ بنایا
گگو منڈی (نامہ نگار) نواحی علاقوں میں مختلف واقعات میں زمینداروں کی دو خواتین سے زیادتی ،پولیس نے دونوں واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 277ای بی کے رہائشی محنت کش حق نواز کی بیٹی(ت)گھرسے باہر گئی تو مقامی زمیندار فیاض کھوکھر اور اس کے ساتھی مدثر کھوکھر نے اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ ملزمان اسے زبردستی ڈیرے پر لے گئے جہاں اسے رات بھر تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسرے روز متاثرہ لڑکی کو تشویشناک حالت میں چھوڑ کر فرار ہوگئے ۔دوسرا واقعہ چک نمبر 193ای بی میں پیش آیا جہاں مقامی زمیندار کے بیٹے کاشف عرف پومی اعوان نے (ج )کو سیر کے دوران چھیڑنے اور زبردستی لے جانے کی کوشش کی۔ خاتون کے شور مچانے پر اہل علاقہ موقع پر پہنچے تو ملزم فرار ہوگیا۔متاثرہ خاتون کے شوہر سید علی رضا کے مطابق بااثر افراد صلح پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پولیس نے دونوں واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔