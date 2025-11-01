صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فقیروالی میں ٹرین کی زد میں آ کر کالج کا طالبعلم جاں بحق

  • ملتان
فقیروالی میں ٹرین کی زد میں آ کر کالج کا طالبعلم جاں بحق

حادثہ ریمپ کراسنگ عبور کرتے ہوئے پیش آیا،ساتھی طالبعلم شدید زخمیعبیداللہ کی نمازجنازہ ادا، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام، ساتھی طلبہ کی شرکت

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) فقیروالی کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر کالج کا طالبعلم جاں بحق جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہو گیا۔تفصیل کے مطابق فقیروالی کے رہائشی عبیداللہ ولد مولوی نذیر احمد چانڈیہ عرف جاڑا اپنے ساتھی طالبعلم کے ہمراہ موٹر سائیکل پر کالج جا رہا تھا کہ تونسہ بیراج کے قریب فقیروالی ریمپ کراسنگ عبور کرتے ہوئے اچانک ملتان سے ڈیرہ غازیخان جانے والی ٹرین کی زد میں آ گیا۔حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں طالبعلم بری طرح زخمی ہو گئے ۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور دونوں کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کیا جہاں عبیداللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا جبکہ دوسرا طالبعلم زیر علاج ہے ۔جاں بحق ہونے والے طالبعلم کی نماز جنازہ فقیروالی میں ادا کردی گئی جس میں عزیز و اقارب، اساتذہ، ساتھی طلبہ اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔

