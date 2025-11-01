بھٹے پر کام کرتا14 سالہ مزدور دہکتی آگ میں گرکرجاں بحق
حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے واقعہ ہ پیش آیا، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں
وہاڑی،بوریوالا(خبرنگار،نمائندہ خصوصی ،سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں 269/ای بی میں بھٹہ خشت پر کام کے دوران چودہ سالہ مزدور علی حسن دہکتی ہوئی آگ میں گر کر موقع پرجاں بحق ہوگیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو آگ سے نکال کر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کیا،بھٹے کے اندر شدید حرارت اور دھوئیں کے باعث امدادی کارروائیوں میں انتہائی مشکلات پیش آئیں۔عینی شاہدین کے مطابق علی حسن سکنہ 259 ای بی بھٹہ کی آگ پر چائے بنانے کے لیے گیا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلنے سے بھٹے کے دہکتے حصے میں جا گرا۔افسوسناک واقعے کی خبر سنتے ہی علاقے میں کہرام مچ گیا، درجنوں لوگ موقع پر پہنچ گئے اور واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق بھٹہ خشت پر حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث یہ سانحہ پیش آیا۔ چائلڈ لیبر ڈیپارٹمنٹ سفید ہاتھی کی مانند کسی قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، افسروں کی چشم پوشی کے سبب پورے علاقہ میں چائلڈ لیبر ایکٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، چند ماہ قبل بھی تھانہ صدر کے ہی علاقہ میں چند سالہ بچی بھٹہ خشت پر ہی آگ میں جھلس کر جاں بحق ہو گئی تھی ۔پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور بھٹہ انتظامیہ سے ابتدائی پوچھ گچھ جاری ہے ۔لاش کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔