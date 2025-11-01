مظفرگڑھ میں پیرافورس کا تجاوزات کیخلاف کریک ڈاؤن
دکانوں کے آگے چھپر، پھٹے اور تھڑے ہٹوا دئیے ،زائد ریٹ پر جرمانے کئے
مونڈکا (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر مظفرگڑھ میں پیرافورس کی جانب سے ناجائز تجاوزات اور قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ڈی او پیرافورس حافظ خورشید احمد کی قیادت میں ٹیم نے مظفرگڑھ، خانگڑھ، منڈا چوک، لیاقت آباد، شاہ جمال اور مونڈکا میں کارروائیاں کرتے ہوئے دکانوں کے آگے بنائے گئے چھپر، پھٹے اور تھڑے ہٹوا دئیے ۔کارروائی کے دوران سرکاری نرخ سے زائد قیمتوں پر اشیائے خورونوش فروخت کرنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے گئے ۔ ایس ڈی او حافظ خورشید احمد کے ہمراہ مشتاق کانجو، عون رضا، سلیم بلوچ، عزیز اشرف، سید نعیم بخاری اور ثقلین بخاری بھی موجود تھے ۔حافظ خورشید احمد نے اس موقع پر کہا کہ پیرافورس عوام کے جان و مال کی محافظ ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے دکانداروں اور انجمن تاجران سے اپیل کی کہ وہ خود تجاوزات ختم کریں اور پنجاب حکومت کے صاف ستھرا پنجاب مشن میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام کو بہتر اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے ۔