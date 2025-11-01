صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں پیرافورس کا تجاوزات کیخلاف کریک ڈاؤن

  • ملتان
مظفرگڑھ میں پیرافورس کا تجاوزات کیخلاف کریک ڈاؤن

دکانوں کے آگے چھپر، پھٹے اور تھڑے ہٹوا دئیے ،زائد ریٹ پر جرمانے کئے

مونڈکا (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر مظفرگڑھ میں پیرافورس کی جانب سے ناجائز تجاوزات اور قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ڈی او پیرافورس حافظ خورشید احمد کی قیادت میں ٹیم نے مظفرگڑھ، خانگڑھ، منڈا چوک، لیاقت آباد، شاہ جمال اور مونڈکا میں کارروائیاں کرتے ہوئے دکانوں کے آگے بنائے گئے چھپر، پھٹے اور تھڑے ہٹوا دئیے ۔کارروائی کے دوران سرکاری نرخ سے زائد قیمتوں پر اشیائے خورونوش فروخت کرنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے گئے ۔ ایس ڈی او حافظ خورشید احمد کے ہمراہ مشتاق کانجو، عون رضا، سلیم بلوچ، عزیز اشرف، سید نعیم بخاری اور ثقلین بخاری بھی موجود تھے ۔حافظ خورشید احمد نے اس موقع پر کہا کہ پیرافورس عوام کے جان و مال کی محافظ ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے دکانداروں اور انجمن تاجران سے اپیل کی کہ وہ خود تجاوزات ختم کریں اور پنجاب حکومت کے صاف ستھرا پنجاب مشن میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام کو بہتر اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن