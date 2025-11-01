صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس،مجرم کو 9 سال قید ، 80 ہزار روپے جرمانہ

  • ملتان
مقدمہ تھانہ سٹی میلسی میں درج تھا، جرمانہ کی عدم ادائیگی پر مزیدقید بھگتنا ہوگی

میلسی (نامہ نگار )ایڈیشنل سیشن جج میلسی نے منشیات فروش کو جرم ثابت ہو نے پر 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔پراسیکیوشن کے مطابق پولیس تھانہ سٹی میلسی نے گلزارحسین سے منشیات برآمد کرکے اس کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش کی اور گنہگار پائے جانے پر اس کا چالان عدالت میں پیش کیا جہاں فاضل ایڈیشنل سیشن جج میلسی کے روبرو پراسیکیوشن نے ٹھوس شواہد اور دلائل سے جرم ثابت کر دیا۔جس پر ایڈیشنل سیشن جج میلسی نے منشیات فروش گلزار حسین کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزاء کا حکم سنادیا۔عدم ادائیگی جرمانے پر ملزم کو مزید قید بھگتنا ہوگی۔

